Нападающий санкт-петербургского Зенита и сборной России по футболу Артем Дзюба в следующем сезоне может оказаться в Серии А. 31-летний футболист заинтересовал итальянский клуб Милан, который ранее присматривался к Алексею Миранчуку из столичного Локомотива.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба в следующем сезоне может оказаться в Серии А. 31-летний футболист заинтересовал итальянский клуб "Милан", который ранее присматривался к Алексею Миранчуку из столичного "Локомотива".Как сообщает Calciomercato, "россонери" рассматривают кандидатуру Дзюбы в качестве усиления атакующей линии команды. Однако "Милану" придется раскошелиться для покупки таранного форварда, поскольку тот уже, по информации источника, договорился о продлении контракта с "Зенитом".В нынешнем сезоне Дзюба провел 28 игр за сине-бело-голубых во всех турнирах, забив в них 15 мячей и отдав 12 голевых передач. Его действующее соглашение с "Зенитом" заканчивается летом 2020 года.