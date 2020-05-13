Возможности объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) будут обсуждаться сегодня на встрече врио глав этих регионов Александра Цыбульского и Юрия Бездудного.

Возможности объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) будут обсуждаться сегодня на встрече врио глав этих регионов Александра Цыбульского и Юрия Бездудного.По словам врио руководителя Ненецкого автономного округа, сейчас в регионе сложилась непростая экономическая ситуация из-за падения цен на нефть."Будем искать пути выхода из создавшегося положения. Если в ходе обсуждения будет найден такой путь (меморандум об объединении регионов), то да, такое может быть", — сообщил ТАСС Юрий Бездудный.Ранее он подтвердил СМИ, что интеграционные процессы между двумя субъектами действительно идут.Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом Российской Федерации, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области.2 апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку, и президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона Александра Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио губернатора Ненецкого автономного округа президент назначил Юрия Бездудного, который ранее занимал должность вице-губернатора НАО.