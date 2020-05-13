Новый банк развития (НБР) БРИКС выдал Индии кредит на сумму $1 миллиард для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщается в пресс-релизе банка.

Новый банк развития (НБР) БРИКС выдал Индии кредит на сумму $1 миллиард для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщается в пресс-релизе банка.Кредит предоставлен по программе чрезвычайной помощи для оказания поддержки правительству Индии в борьбе по сдерживанию распространения COVID-19, для снижения человеческих, социальных и экономических потерь, вызванных вспышкой коронавируса.Эта программа стала второй программой экстренной помощи странам-членам банка в борьбе с COVID-19. В марте банк предоставил $1 миллиарда Китаю на борьбу с коронавирусом.Страны БРИКС получат до $15 миллиардов на восстановление экономик после пандемии. Объем финансирования программы включает и поддержку здравоохранения до марта 2021 года.В своем заявлении о реагировании на вспышку COVID-19 Совет управляющих банка приветствовал создание Фонда экстренной помощи для стран-членов банка. Чрезвычайные займы странам-членам могут быть использованы для финансирования прямых расходов, связанных с борьбой со вспышкой COVID-19, и для поддержки правительственных мер, способствующих восстановлению экономики.НБР был создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой для устойчивого развития стран БРИКС и других странах с развивающейся экономикой.