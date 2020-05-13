В Чите 13 мая порывы сильного ветра сорвали в городе несколько крыш с жилых домов и магазинов и повалили десятки деревьев и столбов.

В Чите порывы сильного ветра сорвали несколько крыш с жилых домов и магазинов и повалили десятки деревьев и столбов.Буря пришла в город 13 мая днем — МЧС заранее объявил штормовое предупреждение.Местные жители поделились фотографиями и видео разрушительного действия стихии.По информации портала Чита.Ру, несколько домов в городе лишились электроснабжения, а на улице Красноармейской слетевшая с магазина крыша разрубила пополам легковушку.К настоящему времени информация о пострадавших не поступала.Тем временем, местные жители получили от спасателей очередное предупреждение о том, что ночью на территории Забайкальского края ожидается ветер с порывами 25-30 м/с.