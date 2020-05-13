Бывший солист российской поп-группы Челси Роман Архипов сообщил о положительном результате теста на коронавирус COVID-19. 35-летний певец сдал анализы вместе с членами своей семьи. Архипов ..

Бывший солист российской поп-группы "Челси" Роман Архипов сообщил о положительном результате теста на коронавирус COVID-19. 35-летний певец сдал анализы вместе с членами своей семьи.Архипов был весьма удивлен новостью о заболевании. Исполнитель утверждает, что строго соблюдал режим самоизоляции и не контактировал с потенциальными зараженными. Певец отметил, что болезнь протекает в легкой форме: среди известных симптомов у него был лишь легкий кашель.13 Май 2020 в 12:41 PDT