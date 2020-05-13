Австралийский Банк содружества (Commonwealth Bank) объявил о продаже 55% пакета акций Colonial First State за $1,1 миллиарда. Крупнейшая кредитная организация Австралии пояснила, что намерена сконцентрироваться на основном бизнесе.
"Банк Содружества Австралии" (Commonwealth Bank of Australia) объявил о продаже 55% пакета акций Colonial First State за $1,1 млрд. Покупателем подразделения по управлению активами станет американский частный инвестиционный гигант KKR. Предполагается, что сделка будет закрыта в первой половине 2021 года, однако ее еще должен одобрить австралийский совет по надзору за иностранными инвестициями.
Colonial First State — одна из крупнейших австралийских групп по управлению активами: сейчас они оцениваются более чем в $130 миллиардов. KKR и CBA заявили, что намерены принять в том числе значительную инвестиционную программу для укрепления бизнеса Colonial.
Крупнейший по размеру активов кредитор Австралии пояснил, что продает свой пакет, стремясь сосредоточиться на исключительно банковской деятельности. Этот процесс начался не вчера: еще в 2018 году финансовый конгломерат продал международную компанию по управлению активами Colonial First State Global Asset Management корпорации Mitsubishi UFJ Trust за $4,1 миллиарда. Впрочем, сейчас деньги от сделки позволят Commonwealth в том числе укрепить баланс: из-за пандемии кредитная организация уже понесла убыток в размере $1,5 миллиарда из-за "плохих" долгов.
Как отмечает Financial Times, сделка по продаже актива одного из крупнейших финансовых конгломератов Австралии примечательна еще и тем, что в очередной раз свидетельствует о том, что американская KKR не отказывается от своих планов по инвестированию, несмотря на пандемию. Так, 12 мая стало известно о том, что инвестгигант вложит $750 миллионов в обремененную долгами косметическую компанию Coty. При этом FT отмечает, что это только первый шаг на пути к покупке контрольного пакета акций группы.