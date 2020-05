Австралийский Банк содружества (Commonwealth Bank) объявил о продаже 55% пакета акций Colonial First State за $1,1 миллиарда. Крупнейшая кредитная организация Австралии пояснила, что намерена сконцентрироваться на основном бизнесе.

"Банк Содружества Австралии" (Commonwealth Bank of Australia) объявил о продаже 55% пакета акций Colonial First State за $1,1 млрд. Покупателем подразделения по управлению активами станет американский частный инвестиционный гигант KKR. Предполагается, что сделка будет закрыта в первой половине 2021 года, однако ее еще должен одобрить австралийский совет по надзору за иностранными инвестициями.Colonial First State — одна из крупнейших австралийских групп по управлению активами: сейчас они оцениваются более чем в $130 миллиардов. KKR и CBA заявили, что намерены принять в том числе значительную инвестиционную программу для укрепления бизнеса Colonial.Крупнейший по размеру активов кредитор Австралии пояснил, что продает свой пакет, стремясь сосредоточиться на исключительно банковской деятельности. Этот процесс начался не вчера: еще в 2018 году финансовый конгломерат продал международную компанию по управлению активами Colonial First State Global Asset Management корпорации Mitsubishi UFJ Trust за $4,1 миллиарда. Впрочем, сейчас деньги от сделки позволят Commonwealth в том числе укрепить баланс: из-за пандемии кредитная организация уже понесла убыток в размере $1,5 миллиарда из-за "плохих" долгов.Как отмечает Financial Times, сделка по продаже актива одного из крупнейших финансовых конгломератов Австралии примечательна еще и тем, что в очередной раз свидетельствует о том, что американская KKR не отказывается от своих планов по инвестированию, несмотря на пандемию. Так, 12 мая стало известно о том, что инвестгигант вложит $750 миллионов в обремененную долгами косметическую компанию Coty. При этом FT отмечает, что это только первый шаг на пути к покупке контрольного пакета акций группы.