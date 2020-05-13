Главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что отмена ограничительных мер в США может привести к катастрофическим последствиям, а данные по числу случаев заражения сильно занижены. Новой вспышки коронавируса опасаются в Китае и в Южной Корее, а Венесуэла продлевает режим ЧС.

Отмена ограничительных мер в США может привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил главный американский инфекционист Энтони Фаучи. По его словам, официальные данные по числу случаев заражения сильно занижены. Тем временем, новой вспышки коронавируса опасаются в Китае и в Южной Корее, а Венесуэла продлевает режим ЧС.Прогнозы в США неутешительны. По словам специалистов, уже к августу на фоне пандемии число летальных случаев в стране будет около 150 тысяч, то есть, почти вдвое больше, чем сейчас. При этом уже сейчас реальное число жертв коронавируса в Америке значительно превышает официальную статистику. Об этом рассказал сенаторам глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи."Наверняка были люди, которые умерли от коронавируса дома. Просто об этом никто не знает, потому что они не обращались к врачам. Соответственно, в официальную статистику их просто не занесли. Возможно, заболевшие и сами не подозревали, что у них коронавирус. Поэтому сложно сказать, на сколько процентов реальные данные по смертности превышают официальные. Но они наверняка выше", — категорически заявил Фаучи.Похоже, тревожные настроения ученого разделяют власти Нью-Йорка — до 6 сентября на Бродвее закрыли все театры. Политики продолжают искать виноватых. Республиканцы поддерживают президента Трампа и снова обвиняют Китай, даже подготовили законопроект по возможному введению санкций против Пекина, если тот не предоставит Вашингтону полный отчет о событиях, которые привели к вспышке заболевания. Демократы, тем временем, критикуют Трампа."Президент относится к сложившейся ситуации с непростительной иронией! Он отчаянно хочет, чтобы мы вернулись к работе и привычной жизни. Но сам же действует совсем не так, как нужно, чтобы это скорее произошло", — заявил старший сенатор США от штата Нью-Йорк, член Демократической партии Чак Шумер.Сам Дональд Трамп в Твиттере заявляет, что всё хорошо, и уверяет, что благодаря тестированию ситуацию удаётся держать под контролем, случаев заражения становится всё меньше. Однако главный инфекционист США предупреждает: пока рано отменять ограничительные меры, это может привести к катастрофическим последствиям."Я беспокоюсь, что если некоторые штаты преждевременно откроются, это может привести к новым вспышкам. Существует реальный риск, что вы спровоцируете вспышку болезни, которую не сможете контролировать, и это отбросит США назад. То есть, приведет к страданиям и летальным исходам, которых можно было бы избежать. И конечно, ни о каком восстановлении экономики тогда и речи быть не может", — мрачно настроен Энтони Фаучи.О том, что торопиться с отменой защитных мер не стоит, напоминают и в Китае, откуда и распространился коронавирус. На днях в Ухане зафиксировали несколько новых случаев заражения. Хотя, казалось, что вспышку уже преодолели. Теперь, чтобы избежать новой волны заболевания, власти решили срочно — в течение 10 дней — провести общегородское тестирование.Новой вспышки опасаются и в Южной Корее. В Сеуле медики работают в авральном режиме после того, как вирус обнаружили у посетителей ночных клубов в одном из столичных районов. Теперь срочно нужно выяснить, с кем они контактировали.Режим чрезвычайного положения продлевает на месяц Венесуэла. Такое решение принял президент Николас Мадуро. А в Бразилии отметили Международный день медицинской сестры. Медработники отдали дань уважения своим коллегам, которые стали жертвами коронавируса. Сотни людей вышли на улицы в жилетах с чёрным крестом и запустили в небо воздушные шары.А вот в Мексике, несмотря на пандемию, собираются возобновить туристический сезон и с первого июня намерены постепенно открывать для иностранцев ряд отелей в курортной зоне, а полностью восстановить работу к декабрю.