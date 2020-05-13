Дефицит бюджета США в апреле вырос на рекордные $738 миллиардов. За первые семь месяцев финансового года показатель достиг отметки $1,48 триллиона.

Дефицит бюджета США в апреле увеличился на рекордные $738 миллиардов, поскольку государственные расходы на смягчение последствий пандемии для экономики резко возросли, а налоговые поступления упали.По данным Минфина США, расходы казны за апрель составили $980 миллиардов, по большей части из-за расходов, связанных с COVID-19, включая выплаты отдельным лицам и семьям, государственным органам и местным органам власти, увеличение пособий по безработице, а также на Medicare и программы других департаментов здравоохранения и социального обеспечения.В то же время налоговые поступления составили лишь $242 миллиарда, что на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина отчасти опять же в коронавирусе: ряд налоговых платежей был отложен до июля – налоговые льготы также вошли в программу поддержки экономики.В итоге стремительный рост расходов и падение доходов казны привели к росту дефицита за первые семь месяцев финансового 2020 года до $1,48 триллиона. Год назад показатель составлял $531 миллиард."В настоящее время мы прогнозируем дефицит в размере $3,2 триллиона на 2020 финансовый год, но остается значительный риск увеличения бюджетного дефицита в этом году, если конгресс одобрит дополнительные стимулы или если налоговые отсрочки будут продлены после сентября", — прокомментировал ситуацию экономист Oxford Economics Грегори Драко.