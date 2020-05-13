13.05.2020

2020-05-13 18:10:07

Департамент образования Владимирской области объявил о переносе сроков ЕГЭ

Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период, сообщается на сайте департамента со ссылкой на Министерство просвещения РФ. Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, после того как будут утверждены Правительством и Государственной Думой.

Также будет скорректирован формат ЕГЭ: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

Напомним, ранее выпускные экзамены планировалась начать 8 июня. Одновременно для учеников 9-х и 11-х классов. Причем, для девятиклассников оставляли только 2 обязательных предмета для сдачи: русский и математику. Теперь и для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов - итоговые оценки будут выставляться на основании годовых. Ежегодные проверочные работы школьников перенесены на сентябрь и будут проходить в безоценочном формате.