Накануне Пелагея поделилась со своими подписчиками в Инстаграм трогательным видео с дочерью. Юная Таисия знакомится с творчеством оперной дивы Хиблы Герзмавы.

Накануне Пелагея поделилась со своими подписчиками в "Инстаграм" трогательным видео с дочерью. Юная Таисия знакомится с творчеством оперной дивы Хиблы Герзмавы.Девочка внимательно смотрит в экран, на котором транслируется запись концерта народной артистки. Малышка кивает в такт и даже пытается подпевать. Пелагея в подписи к видео указала, что три года и три месяца – отличный возраст для знакомства с оперой.Видео с обаятельной Таисией настолько очаровало Хиблу Герзмаву, что та даже сделала репост записи на свою страницу. "Боже, я расплакалась!Невероятный ребенок!Тасечке 3 года, но как тонко она слышит музыку!!! Заберу ее оперу петь! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда.Девочка слушает оперную партию с открытым ртом, даже не отвлекаясь на маму, которая ее снимает. В конце малышка воскликнула "Хибла, браво!" и захлопала в ладошки. Герзмава отметила, что пересмотрела видео уже "миллион раз" – настолько ей понравилась реакция маленькой дочери Пелагеи.12 Май 2020 в 6:01 PDTПользователи Сети тоже удивились, как внимательно Таисия следит за концертом. "Как осознанно Тася слушают классическую музыку😻 вот, что значит правильный музыкальный вкус!", "Ждем Тасю в будущем в роли Артистки!", "Видно что растет цветочек в семье с качественной музыкой", "Таисия у Вас очень развитая.... Видно, что с ребенком занимаются", – отметили поклонники Пелагеи.