Пациентов в московских больницах, перепрофилированных под коронавирусную инфекцию, стало значительно меньше. Об этом сообщил официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым.

Пациентов в московских больницах, перепрофилированных под коронавирусную инфекцию, стало значительно меньше. Об этом сообщил официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".По его словам, в клиниках есть 30% свободных мест. "Количество заболевших COVID-2019 уменьшилось, появились койко-места в палатах, в реанимационных отделениях", — отметил он.По мнению известного врача и телеведущего "О самом главном", сокращение числа зараженных появилось из-за правильного подхода и алгоритма действий.Стали разделять людей на тех, кто может лечиться в домашних условиях. Более разумная "этапизация" больных привела к разгрузке медучреждений. "При этом темпы прироста эпидемии явно снижаются", — утверждает доктор.Обсуждая тему мировой статистики случаев заражения коронавирусом, главврач отметил, что в настоящее время о данных по COVID-2019 говорить бессмысленно". По его словам, критерии подсчетов зараженных людей в разных странах ведутся по-разному: "Говорят, цыплят по осени считают, потом будем разбираться".Также Мясников считает, что коронавирус — непредсказуемая инфекция. "Ее избирательность удивляет", — отметил врач. "И пока в борьбе с ней продолжаем действовать на ощупь", — резюмировал он.