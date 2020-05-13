Трагические происшествия в Кемеровской области. За сутки во время отдыха в водоемах утонули двое детей. Как уточнили в Следственном комитете, шестилетний мальчик погиб в Прокопьевском районе, 15-летний - в Рудничном районе города Кемерово. Ребята были без взрослых.

Трагические происшествия в Кемеровской области. За сутки во время отдыха в водоемах утонули двое детей. Как уточнили в Следственном комитете, шестилетний мальчик погиб в Прокопьевском районе, 15-летний - в Рудничном районе города Кемерово. Ребята были без взрослых.В Прокопьевском районе двое детей отправились купаться на искусственный водоем рядом с домом. Причем один из мальчиков не умел плавать. Пытаясь достать упавшую в воду палку, он захлебнулся. Очевидцы происшествия вытащили его на берег, но спасти ребенка не удалось.В Рудничном районе Кемерова 15-летний мальчик купался в озере в компании друзей. Внезапно он начал тонуть. Ребята вызвали спасателей, но их помощь, увы, уже не понадобилась.Оба погибших воспитывались в благополучных семьях. Проверку по факту случившегося проводит СК по Кемеровской области, передает ГТРК "Кузбасс".