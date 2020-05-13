Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) отменила обязательное таможенное декларирование ряда товаров при торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение вступило в силу 7 мая, сообщает ЕЭК.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) отменила обязательное таможенное декларирование ряда товаров при торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение вступило в силу 7 мая, сообщает ЕЭК.Россия отменила обязательное таможенное декларирование угля, торфа, спирта, эфиров, альдегидов, кислот, провитаминов, витаминов, гормонов и ряда других товаров, за исключением сырой нефти и нефтепродуктов, вывозимых из России в Белоруссию.На площадке Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК проведены переговоры с участием представителей государств-членов ЕАЭС.Минэкономразвития совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) разработали инструкции, которые отменяют требования о декларировании товаров 27-ой и 29-ой группы ТН ВЭД ЕАЭС.