Миру грозит масштабная профдискриминация. Правительства и предприятия будут бороться за устойчивых к вирусу сотрудников с хорошей выработкой антител, а те, кого сократят, будут пытаться заболеть намеренно, чтобы вернуться на работу с антителами. Такие пациенты могут спровоцировать прорыв в иммунологии. Врачи уже нашли связь между COVID-19 и сопутствующими ему раком, деменцией и ожирением.

"Мир после коронавируса — не лучшее рабочее место для хроников" — под таким заголовком CNN сегодня, 12 мая, опубликовал совместное исследование китайских вирусологов и британских социологов. Первые дифференцировали население Земли по принципу выработки антител, а вторые выяснили, где и кем эти категории работают. Вывод — миру грозит масштабная профдискриминация. Правительства и предприятия будут бороться за устойчивых к вирусу сотрудников с хорошей выработкой антител, а те, кого сократят, будут пытаться заболеть намеренно, чтобы вернуться на работу с антителами в резюме. Именно такие пациенты непроизвольно могут спровоцировать прорыв в иммунологии, тем более что врачи уже нашли связь между COVID-19 и сопутствующими ему раком, деменцией и ожирением.Лишний вес может провоцировать осложнения от коронавируса и даже летальный исход. Эту гипотезу проверяют сейчас британские ученые, который выявили пугающую закономерность. В Великобритании один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 и вместе с тем огромное количество людей, страдающих ожирением.Ученые говорят, что, возможно, на течение болезни влияет не лишний вес как таковой, а его частые спутники — диабет и гипертония. Тем не менее именно ожирение запускает в организме воспалительный процесс."Избыточный жир повышает хроническое воспаление в теле. Люди трагически умирают от чрезмерного иммунного ответа, который атакует легкие. Это то, что называется острым респираторным дистресс-синдромом", — рассказал кардиолог Эйсим Малхотра."У людей с ожирением нарушена проницаемость сосудов. Вирус проникает быстрее в альвеолы, оттуда в кровеносные сосуды, разрушая их. Это не значит, что все люди с ожирением и диабетики обязательно умрут от этого заболевания. Нет, они просто перенесут это тяжелее", — пояснил вирусолог, руководитель кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Сеченовского университета Виталий Зверев.Ученых, которые занимались проблемой ожирения и раньше, такой поворот не удивил. Им было известно, что у людей с индексом массы тела более 30, то есть уже с ожирением, возникают проблемы и при обычной вакцинации — от гриппа, столбняка или гепатита. Антитела в ответ на прививку у них часто просто не вырабатываются."Ожирение провоцирует воспаление. Вовлекается иммунная система. Мы знаем, что избыточный вес приводит к риску развития многих расстройств — от сердечных приступов до определенных разновидностей рака", — рассказала врач общей практики, журналист Филиппа Кае.В одном из китайских университетов изучают другую гипотезу — якобы вирус может приводить к женскому бесплодию. В этом может быть виноват фермент АПФ2, входная точка для вируса. Этот белок, как раньше уже сообщали ученые, находясь на нейронах головного мозга вызывает потерю обоняния. Он же якобы присутствует в большом количестве и на половых клетках. Все это лишь теория."Репродуктивная система женщины не является мишенью для коронавируса. По крайней мере все данные, которые сегодня есть, показывают, что коронавирус не влияет на гаметогенез, сперматогенез, прямо на плод, плаценту и даже на материнское молоко", — пояснила заместитель директора по науке Центра акушерства и гинекологии имени Кулакова, главный акушер-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян."Серьезных исследований нет, есть только данные о том, что у 2-3 процентов женщин, которые были беременны и заразились возбудителем СOVID-19, рождаются дети, зараженные коронавирусной инфекцией. Непонятно, проникновение вируса осуществляется во время беременности, во время родов или уже сразу после рождения", — отметил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.Больше вопросов, чем ответов, вызывает еще одна закономерность, которую открыли в Англии и США."Причиной, по которой люди с деменцией могут с большей вероятностью подхватить коронавирус, является то, что они в меньшей степени способны защитить себя. Они могут забыть помыть руки или прикрываться во время кашля, могут не соблюдать дистанцию с инфицированными людьми", — рассказал врач-гериатр Джеймс Эллисон.Есть и другое объяснение: деменция — спутник преклонного возраста и помимо нее у пациентов может быть ряд других заболеваний. Гипотезы множатся пропорционально накапливаемой статистике, но данных по-прежнему недостаточно. На проверку многих теорий, видимо, уйдут годы.