Раньше жили как-то и не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. Вдобавок - эмодзи фейспалма: видимо, должен подчеркнуть предельную степень возмущения. Реплика в соцсетях некой Лидии Прозоровой. Которая на поверку оказалась сотрудницей Центра молодёжных инициатив города Энгельс.

"Раньше жили как-то и не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны". Вдобавок — эмодзи фейспалма: видимо, должен подчеркнуть предельную степень возмущения. Реплика в соцсетях некой Лидии Прозоровой. Которая на поверку оказалась сотрудницей "Центра молодёжных инициатив" города Энгельс.То есть, местной чиновницей. Как выяснилось, крайне недовольной действиями российских властей по материальной поддержке семей с детьми. Форма высказывания — однозначно уничижительная: неуместный сарказм и ехидство. Отсюда резонанс — без преувеличения, федерального уровня. Сразу скажем, безнаказанной не осталась. Власти Саратовской области отреагировали быстро.Ну а специально для тех, кто давно ждал создания эффективных сдерживающих механизмов против чиновничьего хамства, актуальное из Госдумы. Где сегодня, как следует прошлись по оскорбительному поведению госслужащих, а также муниципальных должностных лиц. И предложили максимально жёстко наказывать их за хамство.Госпожа Бузовчук: в интернете Лидия Прозорова. Руководитель муниципального учреждения. В молодежной политике региона — больше двадцати лет. Но за время работы сдерживать себя в общении с другими видимо не научилась. Под постом молодой мамы, которая обрадовалась новым выплатам на детей, оставила тот самый комментарий. Про рожающих, которые "скулят" и "считают, что им все обязаны"."Такие недалекие высказывания показывают общий уровень образования и общее восприятие социальной действительности человека, которая его окружает", — отметил Сергей Шаров, Глава регионального исполкома ОНФ в Саратовской области.Хотя сама дама утверждает, что ее не так поняли. Мол, она хотела сказать, что раньше-то никаких мер поддержки вовсе не было. Вот и решила всем об этом напомнить. Правда, с формулировками что-то напутала. "Люди постоянно недовольны чем-то, и я привела в сравнение девяностые годы", — заявила Лидия Бузовчук.Скоро всем и государственным, и муниципальным служащим, видимо, придется внимательней следить за тем, что они говорят и делают. Новый законопроект усиливает ответственность за оскорбительные посылы в адрес граждан. К примеру, когда чиновник заставляет прыгать за ключами сотрудника спасательной службы."До сегодняшнего дня подобные выходки были вне правового регулирования. Разбираться с ними приходилось в ручном режиме. "Единая Россия" подготовила и вносит в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство. В нем прописаны четкие меры ответственности, вплоть до отстранения от должности", — заявил Андрей Турчак, секретарь генсовета партии "Единая Россия".За выходки, когда чиновник размахивает удостоверением, оскорбляет тех, кто не выполняет его прихотей, по новому законопроекту может грозить штраф – до ста тысяч. Если оскорбление прозвучало впервые. И до 150 – если ситуация повторилась."Когда обсуждали вопрос с президентом, он дал указание, сейчас оно реализуется и очень вовремя. Люди все находятся в состоянии натянутой струны, и если мы еще будем получать хамство, вместо уважительного отношения к себе, это будет серьезный удар по престижу государства, службы", — считает Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.Как отмечают в Российской Академии Народного хозяйства и Госслужбы, скандалы действительно имеют место, и чтобы их избежать, нужно тщательней работать с кадрами, делая упор на тех, кто действительно хочет служить обществу."Это в основном люди, которые работают больше чем 8 часов день, рядовые госслужащие без больших зарплат – и таких больше. Но, к сожалению, иногда оказывают в системе лишние люди, те, которые приходят за чем-то другим в госорганы. Тут точнее нужно осуществлять отбор на госслужбу", — считает Светлана Еварович, директор центра профразвития госслужащих Высшей школы госуправления РАНХиГС.Новый законопроект позволит четко отсеивать тех служащих, которые позволяют себе вольности в общении с гражданами. Как саратовская руководительница, которая больше не работает в молодежной политике региона.