Певица Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом
Елка, будучи ребенком, стеснялась своей бедности. Чтобы чувствовать себя лучше,
будущая звезда начала работать.
Певица Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом
Елка, будучи ребенком, стеснялась своей бедности. Чтобы чувствовать себя лучше,
будущая звезда начала работать.
Певица Елка не скрывает, что детство для нее – это самый
счастливый период в жизни, однако ассоциируется он с нуждой. Семья Елизаветы
испытывала серьезные материальные трудности.
Иванцив рано пошла работать. Она была слишком юна, чтобы
трудиться официально, поэтому первое время делала это нелегально. Елизавета
устроилась в аптеку. Будущая вокалистка клеила ценники и мыла полы. "Я из очень
бедной семьи. Бедность – это так стыдно. Это делает тебя и уязвимой, и
подозрительной, ты остро реагируешь на все", – признается певица Елка.
Когда Иванцив предложили работу певицы
в Москве,
она долго не могла поверить. Елизавета полагала, что это чья-то злая шутка. Тем
не менее, будущая звезда решила рискнуть. Записав несколько композиций, Елка получила предложение о постоянном сотрудничестве. После съемок первого
клипа артистка переехала из родного Ужгорода, что на Украине, в российскую
столицу.
18 Апр 2020 в 5:26 PDT
Певица Елка считает, что она пришла к успеху благодаря упорной
работе и . Мама всегда верила в уникальность Елизаветы, рядом
с родительницей звезда чувствует себя в безопасности. Отец тоже играл важную роль в становлении вокалистки и был для нее примером.