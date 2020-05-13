Певица Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, будучи ребенком, стеснялась своей бедности. Чтобы чувствовать себя лучше, будущая звезда начала работать.

Певица Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимомЕлка, будучи ребенком, стеснялась своей бедности. Чтобы чувствовать себя лучше,будущая звезда начала работать.Певица Елка не скрывает, что детство для нее – это самыйсчастливый период в жизни, однако ассоциируется он с нуждой. Семья Елизаветыиспытывала серьезные материальные трудности.Иванцив рано пошла работать. Она была слишком юна, чтобытрудиться официально, поэтому первое время делала это нелегально. Елизаветаустроилась в аптеку. Будущая вокалистка клеила ценники и мыла полы. "Я из оченьбедной семьи. Бедность – это так стыдно. Это делает тебя и уязвимой, иподозрительной, ты остро реагируешь на все", – признается певица Елка.Когда Иванцив предложили работу певицыв Москве,она долго не могла поверить. Елизавета полагала, что это чья-то злая шутка. Темне менее, будущая звезда решила рискнуть. Записав несколько композиций, Елка получила предложение о постоянном сотрудничестве. После съемок первогоклипа артистка переехала из родного Ужгорода, что на Украине, в российскуюстолицу.18 Апр 2020 в 5:26 PDTПевица Елка считает, что она пришла к успеху благодаря упорнойработе и . Мама всегда верила в уникальность Елизаветы, рядомс родительницей звезда чувствует себя в безопасности. Отец тоже играл важную роль в становлении вокалистки и был для нее примером.