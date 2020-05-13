Учетная запись главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Instagram была удалена из-за санкций, введенных против него в США. Об этом сообщили РИА Новости в компании-владельце сервиса, Facebook.

Учетная запись главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Instagram была удалена из-за санкций, введенных против него в США. Об этом сообщили РИА Новости в компании-владельце сервиса, Facebook."Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", – сказал собеседник агентства, комментируя причину блокировки аккаунта Кадырова в Instagram.Помимо главы Чечни, учетной записи в Instagram лишились и некоторые другие должностные лица республики, включая спикера республиканского парламента Магомеда Даудова.Кадыров входит в число россиян, против которых в США, странах Евросоюза и ряде других государств введены санкции. Ранее — в конце 2017-го — Facebook уже блокировал страницы главы Чечни в одноименной соцсети, а также в Instagram. Позже российский политик завел в Instagram новый аккаунт.Рамзан Кадыров активно ведет аккаунты и в других социальных сетях и мессенджерах: "ВКонтакте", Twitter и Telegram (RKadyrov_95). Очередную блокировку со стороны Facebook он там пока никак не прокомментировал.