ФБР случайно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, которого подозревают в причастности к терактам 11 сентября. Речь идет о Муcсаеде Ахмеде аль-Джаррахе. Он работал в посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне в 1999-2000 годах

ФБР случайно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, которого подозревают в причастности к терактам 11 сентября.В прошлом году Wall Street Journal сообщила, что ФБР передало семьям погибших в терактах имя подозреваемого саудовского чиновника. Имя чиновника содержалось в докладе 2012 года. При этом указывалось, что имя передано в частном порядке и публично обнародовано не будет.По данным портала Yahoo News, речь идет о сотруднике ведомства Саудовской Аравии по делам ислама и имама мечети в Лос-Анджелесе Фахаде аль-Тумайри и Омаре аль-Баюми, который подозревается в организации терактов. Третим человеком, который поручил им помочь угонщикам самолетов, был саудовский дипломат Муcсаед Ахмед аль-Джаррах. Он работал в посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне в 1999-2000 годах, а затем в посольствах в Малайзии и Марокко.После того как на оплошность указали журналисты Yahoo News, Минюст уведомил суд и изъял заявление из открытого доступа.Все сведения ФБР о Джаррахе и его возможной причастности засекречены. Представитель объединения жертв теракта 11 сентября Бретт Иглсон заявил, что спецслужбы пытаются скрыть причастность Саудовской Аравии, передает РИА Новости. Власти Саудовской Аравии отрицают какую-либо связь с террористами.11 сентября 2001 года два самолета, которые захватили террористы, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет врезался в западное крыло здания Пентагона. Четвертый лайнер разбился возле Питтсбурга. По официальным данным, жертвами терактов стали почти 3 тысячи человек.