Международная федерация футбола приняла решение не определять по окончании нынешнего сезона лучшего игрока. Традиционная церемония The Best FIFA Football Awards, намеченная на сентябрь 2020 года, будет отменена из-за пандемии коронавируса.О решении ФИФА стало известно испанскому изданию Marca. На церемонии The Best FIFA Football Awards должны были вручить награды не только лучшем игроку сезона, но и вратарям, тренерам в мужском и женском футболе, а также приз за честную игру. Кроме того, на мероприятии должны были назвать автора лучшего гола сезона.Напомним, что в прошлом году лучшим футболистом сезона стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.