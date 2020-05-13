В Госдуме сегодня ждут доклада главы Минздрава России о ситуации с коронавирусом. Планируется, что министр также расскажет о выплатах медикам, о которых в своем обращении 11 мая говорил президент России.

В Госдуме сегодня ждут доклада главы Минздрава России о ситуации с коронавирусом.Перед выступлением Михаил Мурашко дистанционно пообщался со всеми фракциями Госдумы. В частности, на этих консультациях депутаты поднимали вопросы о наличии масок в аптеках, о мерах по недопущению роста цен на лекарства, о подготовке рекомендаций по снижению нагрузки на медработников, передает ТАСС.Планируется, что министр также расскажет о выплатах медикам, о которых в своем обращении 11 мая говорил президент России.Владимир Путин предложил ряд новых инициатив по поддержке граждан и бизнеса. Среди них выплаты для сотрудников соцучреждений, семей, где воспитывают детей до 3 лет, большая кредитная программа для поддержки занятости, а также возвращение налоговых выплат самозанятым гражданам. Президент также заявил, семьи, где воспитывают детей до 16 лет, с июня разово получат 10 тысяч рублей. Заявку можно подать до октября. Известно, что это уже сделали около миллиона россиян. По оценкам экспертов, на такую помощь могут рассчитывать порядка 22 миллионов, сообщает телеканал "Россия 24".По данным на 12 мая в России выявлено 232 243 заболевших коронавирусом COVID-19. 43 512 из них уже полностью выздоровели, 2 116 пациентов скончались.