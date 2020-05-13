Google объявила, что пользователи стримингового сервиса Play Music теперь могут автоматически перенести свои аудиоколлекции, плейлисты и загруженные композиции в новый сервис YouTube Music. Хотя о сроках закрытия Play Music в компании пока не говорят, очевидно, этот день стал существенно ближе.

Google объявила, что пользователи стримингового сервиса Play Music теперь могут автоматически перенести свои аудиоколлекции, плейлисты и загруженные композиции в новый сервис YouTube Music. Хотя о сроках закрытия Play Music в компании пока не говорят, отмечается, что это произойдет "в скором времени".Как сообщили Вестям.Ru в пресс-службе Google, при миграции на новую платформу те, кто пользуется платной версией Google Play Music, перейдут на YouTube Music Premium автоматически. Напомним, за 169 рублей в месяц (или 269 р. в месяц при семейной подписке, которую можно разделить между шестью аккаунтами) пользователи могут слушать музыку без рекламы и неограниченно скачивать ее на устройства. В бесплатной версии нет возможности скачивать треки и присутствует реклама.Чтобы запустить процесс "переезда", нужно нажать в приложении YouTube Music кнопку "Перенести". Как только загрузки, покупки, плейлисты, добавленные песни и альбомы появятся в новом приложении, пользователь получит уведомление.