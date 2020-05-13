Российский инфекционист, профессор Николай Малышев сообщил об улучшении эпидемиологической обстановки в России. По словам врача, об этом свидетельствуют данные о зараженных и ..

Российский инфекционист, профессор Николай Малышев сообщил об улучшении эпидемиологической обстановки в России. По словам врача, об этом свидетельствуют данные о зараженных и выздоровевших от коронавируса COVID-19.Малышев указал на соотношение новых заболевших и выписанных из больниц пациентов. Он отметил, что порой число выписанных граждан превышает количество зараженных. Медик также допустил, что вместо острого пика Россия постепенно достигла верхушки коронавирусного "холма".13 Май 2020 в 12:41 PDT