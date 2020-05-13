Чемпионат нынешнего сезона Формулы-1 все еще не начался и пока неясно, когда вообще гонщики сядут за руль. Тем не менее, серия живет полноценной жизнью и сейчас идет масса информации о переходах пилотов. В частности, возник слух, что в Ф-1 возвращается испанский экс-чемпион мира Фернандо Алонсо.

Чемпионат нынешнего сезона "Формулы-1" все еще не начался и пока неясно, когда вообще гонщики сядут за руль. Тем не менее, серия живет полноценной жизнью и сейчас идет масса информации о переходах пилотов. В частности, возник слух, что в "Ф-1" возвращается испанский экс-чемпион мира Фернандо Алонсо.Как уже сообщали 33Live.RuRu, накануне эксперты оценили то, что четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель не будет призовым гонщиком команды Ferrari в будущем году и что на его место активно сватают испанца Карлоса Сайнса.Информация о переходе испанца официально не подтверждена, но и его "свято место" в команде McLaren инсайдеры тоже уже поделили: предполагается, что в британскую "конюшню" переберется австралиец Даниэль Риккардо из Renault. А кто же займет его место во французской команде?Здесь вариантов хоть отбавляй. В частности, многие специалисты видят на месте гонщика с Зеленого континента Феттеля. Но поговаривают и о том, что в "Королевские гонки" может вернуться их главный "блудный сын" последних лет – Фернандо Алонсо.Испанец много где засветился за последние годы. Он активно осваивает смежные серии, участвуя, например, и весьма удачно в знаменитой суточной гонке "24 часа Ле-Мана", он съездил за океан, чтобы опробовать американскую серию Indycar, он готовится открыть для себя мир внедорожных ралли. Но и про "Формулу-1" сеньор Фернандо, похоже, не забывает.Бывший пилот "Ф-1" Мартин Брандл поделился в эфире телеканала Sky Sports своими предположениями: "Я вижу такой сценарий: Карлос Сайнс переходит в Ferrari, Даниэль Риккардо – в McLaren. Остается кокпит в Renault – вероятно, его займет Фернандо Алонсо".Но, правда, эксперт оговаривается: "Феттель не обязательно уйдет из "Формулы-1" – посмотрим. Мне интересно, будет ли это концом карьеры для Себа, или он перейдет в команду из середины таблицы с перспективами. Что касается Renault – если я прав и Риккардо окажется в McLaren, то место в заводском коллективе может заинтересовать и Феттеля".