Миланский Интер намерен купить полузащитника Бетиса и сборной Португалии Вильяма Карвалью. Также на 28-летнего игрока претендуют также английские Эвертон и Вулверхэмптон.

Миланский "Интер" намерен купить полузащитника "Бетиса" и сборной Португалии Вильяма Карвалью. Также на 28-летнего игрока претендуют также английские "Эвертон" и "Вулверхэмптон".Большую часть текущего сезона Карвалью пропустил из-за травмы. Португалец лишь 9 раз выходил на поле в составе "Бетиса". Контракт Вильяма с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года. "Бетис" приобрел чемпиона Европы у "Спортинга" за 20 миллионов евро.В 2016 Вильям Карвалью в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В 2018 году он был участником чемпионата мира. Всего на счету Вильяма 54 матча в составе национальной команды, в которых он забил 4 мяча.