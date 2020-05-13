В Иркутске сотрудники правоохранительных органов нашли угонщиков внедорожника у ребенка и вернули похищенное хозяину. Позарившимся на детскую игрушку ворам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов нашли угонщиков внедорожника у ребенка и вернули похищенное хозяину.Воры стащили детскую игрушку из подъезда жилого дома, вызвали такси и, не заботясь о конспирации, уехали на нем вместе с похищенным автомобилем.Полицейские, посмотрев видео, снятое камерой наружного наблюдения, быстро нашли похитителей и задержали их. Ворами оказались местные жители возрастом 33 и 35 лет, один из них уже был судим за кражу.В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, позарившимся на детскую игрушку взрослым мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.Игрушечный внедорожник был возвращен владельцу целым и невредимым.