Италия намерена открыть со следующей недели бары, рестораны, салоны красоты и пляжи! Правда, окончательное решение ещё не принято. Оно зависит от того, какая ситуация с коронавирусом будет наблюдаться в стране в ближайшие дни.

Италия намерена открыть со следующей недели бары, рестораны, салоны красоты и пляжи! Правда, окончательное решение ещё не принято. Оно зависит от того, какая ситуация с коронавирусом будет наблюдаться в стране в ближайшие дни.В мае Италия уже давно должна лежать на пляже. Но лишь накануне стало понятно, как это будет в 2020 – наконец опубликован санитарный протокол. На побережьях заработали трактора, началась подготовка. Расстояние между зонтиками минимум 2 метра, бассейны закрыть. Вход только по предварительному заказу – владельцы будут регулировать число посетителей, чтобы не переполнять пляжи."Мы реализовали новое геометрическое решение – зонтики на пляже будут расставлены в форме ромба, что позволит обеспечить расстояние между ними от 5 до 9 метров", — находчив Иван Карли, менеджер Consorzio Arenile Caorle (Венеция).Тем же самым — математическими подсчетами и перестановками занимаются в ресторанах – им тоже открываться 18 мая, но в новом виде. Расстояние между столами 2-4 метра. Это значит можно оставить лишь половину столиков, то есть, половину заработка. В помощь рестораторам – мобильные приложения, сделать заказ за столиком можно в телефоне, не вызывая официанта.18 мая Италия обещает не только открыть бары, рестораны, пляжи, музеи и салоны красоты – разрешит навещать друзей. И даже передвигаться между регионами, но только между теми, где уровень заражения низкий. Это значит, что из Калабрии, где лишь 2-3 новых случая в день, в Базиликату можно. А из Ломбардии пока никуда нельзя. Накануне там снова 62 погибших пациента – это половина все случаев за день в стране.Все это – открыть пляжи рестораны парикмахерские с 18 мая – пока лишь обещания. Правительство может их и не выполнить, если кривая заражения поползёт вверх. Всю эту неделю за цифрами внимательно следят – к выходным будут окончательное решение.