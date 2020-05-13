Руководство чешской футбольной лиги приняло решение о возобновлении чемпионата. Матчи следующего тура пройдут 23 мая.
Руководство чешской футбольной лиги приняло решение о возобновлении чемпионата. Матчи следующего тура пройдут 23 мая.
Тринадцать из шестнадцати клубов высказались за возобновление футбольного сезона 23 мая. Командам осталось провести 7 туров. Первенство Чехии пройдет без зрителей и завершится в июле.
Определились и со сроками возобновления футбольного чемпионата и в Португалии. Турнир начнется 4 июня. Встречи будут проводиться на семи или восьми стадионах.