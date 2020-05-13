Калининград в числе первых приступил к постепенному выходу из карантина по коронавирусу. Корреспондент ВГТРК Марина Наумова, побывавшая в одном из салонов красоты города, рассказала в эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 о начале его работы после ослабления карантинных мер и общей ситуации в регионе.

Калининград в числе первых приступил к постепенному выходу из карантина по коронавирусу. Корреспондент ВГТРК Марина Наумова, побывавшая в одном из салонов красоты города, рассказала в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о начале его работы после ослабления карантинных мер и общей ситуации в регионе. Как сообщила собкор, в салоне красоты, расположенном в самом центре Калининграда, очень много посетителей. Пока принимают исключительно тех клиентов, кто успел предварительно записаться, а виртуальная очередь уже расписана на два месяца вперед."Несмотря на пандемию, калининградцы хотят выглядеть очень эффектно", — отметила журналист.Журналист подчеркнула, что данный салон, как и все остальные в Калининграде, работает с серьезными ограничениями. Соблюдаются жесткие санитарные требования. До открытия была проведена специальная обработка помещения. На каждом столике есть санитайзеры и медицинские маски для посетителей, пришедших без индивидуальных средств защиты. На входе всем клиентам измеряют температуру. Кроме того, Марина Наумова обратила внимание, что в салоне оказываются далеко не все привычные услуги. Мастера могут делать только стрижки и укладки. Услуги по бритью, массажу лица, макияжу и другие контактные процедуры все еще под запретом.Собкор также сообщила об открытии в регионе всех торговых центров. Но и они, в свою очередь, работают с серьезными ограничениями. "Менеджеры с арифметической точностью запускают покупателей, так как в торговом зале на 50 метрах может находиться только один покупатель", — уточнила она.Чуть раньше в Калининграде открылись строительные магазины, где, по словам журналиста, был настоящий потребительский бум из-за массового начала ремонтов в период изоляции. "Те, кому не хватило строительных материалов, поспешили в магазин, чтобы успеть завершить ремонт в своих квартирах", — заключила Марина Наумова.Начиная с 12 мая в регионе режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса сохраняется до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Повсеместно действует обязательный масочный режим.По данным оперштаба, в Калининградской области на 12 мая на COVID-19 обследовано 29 тысяч человек. Выявлено 772 случая заражения (19 за последние сутки), 216 человек выздоровели (за сутки девять пациентов), 11 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2186 человек.