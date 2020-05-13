В регионе уже 1459 заболевших

По состоянию на 13 мая во Владимирской области выявлено уже 1459 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки прибавилось 72 больных.Город Владимир выбился в «лидеры» по числу инфицированных, Петушинский район – на втором месте. Меньше всего заражённых COVID-19 – в Селивановском районе, где до недавних пор болезни не было в принципе. Для удобства мы отобразили количество заболевших по районам региона на карте:268 – во Владимире;266 – в Петушинском;169 – в Гусь-Хрустальном;150 – в Ковровском;132 – в Александровском;125 – в Муромском;78 – в Кольчугинском;59 – в Судогодском;45 – в Собинском;41 – в Юрьев-Польском;37 – в Киржачском;22 – в Меленках19 – в Суздальском;18 – в Камешково;17 – в Вязниках;5 – в Радужном;4 – в Гороховецком;3 – в Селивановском.