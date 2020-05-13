Переполнения нефтехранилищ, о котором еще несколько недель назад эксперты предупреждали буквально на каждом шагу, похоже не случится. Сокращение добычи и рост спроса фактически исключили этот сценарий.

Переполнения нефтехранилищ, о котором еще несколько недель назад эксперты предупреждали буквально на каждом шагу, похоже не случится.Спрос постепенно восстанавливается, предложение снижается, и ситуация стабилизируется, опасения сходят на нет. Впрочем, избыток нефти по-прежнему очень велик, и, как отмечает Bloomberg, Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и Кувейтом даже вынуждены были объявить в начале недели о сокращении добычи еще на миллион баррелей в сутки.Как отмечают эксперты, опрошенные Bloomberg, рост запасов в мире замедлился, а совсем скоро, скорее всего, даже начнет сокращаться.Напомним, запасы в первую неделю мая росли на 4 миллиона баррелей в сутки, а пиковый прирост был зафиксирован в апреле на отметке 10 миллионов баррелей в сутки.Сейчас внимание участников рынка сместилось в сторону увеличения спроса. По мере снятия ограничений, на дорогах появляется все больше автомобилистов, предприятия увеличивают потребление и так далее – все это позитивно сказывается на ситуация на рынке нефти.Уже сейчас мы видим ослабление спроса на супертанкеры. Тарифы на них на основном маршруте в Китай рухнули на 76%. Основной причиной стало, конечно, сокращение добычи.Напомним, еще месяц назад спрос на танкеры был очень высок, нефтетрейдеры использовали их в качестве плавучих хранилищ в расчетом дальнейшей перепродажи топлива, когда цены пойдут вверх.