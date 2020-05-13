Как показывают последние новости и данные официальной статистики, во всем мире темпы распространения коронавируса перестают бить рекорды. К 13 мая 2020 года у людей уже успела возникнуть робкая надежда, что хотя бы к лету станет заметно улучшение ситуации.

Как показывают последние новости и данные официальной статистики, во всем мире темпы распространения коронавируса перестают бить рекорды. К 13 мая 2020 года у людей уже успела возникнуть робкая надежда, что хотя бы к лету станет заметно улучшение ситуации.Для россиян самой обсуждаемой из последних новостей, которые касаются распространения коронавируса, остается весть о диагнозе Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля остается в больнице.Новый день готовит и новые вызовы. 13 мая народ пристально следит за данными официальной статистики. Люди надеются, что скорость распространения коронавируса в России наконец остановится на одном уровне, что подарит им надежду на улучшение ситуации в будущем.Коронавирус в МосквеЗаболели – 121 301Умерли – 1179Выздоровели – 19 642Коронавирус в РоссииЗаболели – 232 378Умерли – 2 120Выздоровели – 43 540Коронавирус в миреЗаболели – 4 301 176Умерли – 289 106Выздоровели – 1 548 287Статистика на сегодняМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква121 3011 17919 642Россия232 3782 12043 540США1 390 47682 096262 697Весь мир4 301 176289 1061 548 287Коронавирус сегодня | | || | | | |