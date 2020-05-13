Как показывают последние новости и данные официальной статистики, во всем мире темпы распространения коронавируса перестают бить рекорды. К 13 мая 2020 года у людей уже успела возникнуть робкая надежда, что хотя бы к лету станет заметно улучшение ситуации.
Как показывают последние новости и данные официальной статистики, во всем мире темпы распространения коронавируса перестают бить рекорды. К 13 мая 2020 года у людей уже успела возникнуть робкая надежда, что хотя бы к лету станет заметно улучшение ситуации.
Для россиян самой обсуждаемой из последних новостей, которые касаются распространения коронавируса, остается весть о диагнозе Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля остается в больнице.
Новый день готовит и новые вызовы. 13 мая народ пристально следит за данными официальной статистики. Люди надеются, что скорость распространения коронавируса в России наконец остановится на одном уровне, что подарит им надежду на улучшение ситуации в будущем.
Коронавирус в Москве
Заболели – 121 301
Умерли – 1179
Выздоровели – 19 642
Коронавирус в России
Заболели – 232 378
Умерли – 2 120
Выздоровели – 43 540
Коронавирус в мире
Заболели – 4 301 176
Умерли – 289 106
Выздоровели – 1 548 287
Статистика на сегодня
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
121 301
1 179
19 642
Россия
232 378
2 120
43 540
США
1 390 476
82 096
262 697
Весь мир
4 301 176
289 106
1 548 287
Коронавирус сегодня | | |
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