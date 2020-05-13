В России значительно снизилось количество разводов. Специалисты связывают это с обрушившимся на страну кризисом, который сплотил граждан. Уже несколько месяцев весь мир живет в условиях ..

В России значительно снизилось количество разводов. Специалисты связывают это с обрушившимся на страну кризисом, который сплотил граждан.Уже несколько месяцев весь мир живет в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Это привело к падению нефтяных цен, безработице и большому ущербу для экономики. Наряду с этим число разводов в России в первом квартале 2020 года снизилось на 5,2 тысячи. Эксперты отмечают, что такой эффект могли оказать и новые государственные меры поддержки семей.