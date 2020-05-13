Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в этом году из-за пандемии коронавируса родители новобранцев весеннего призыва не смогут присутствовать на церемонии присяги.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в этом году из-за пандемии коронавируса родители новобранцев весеннего призыва не смогут присутствовать на церемонии присяги.По словам военачальника, здоровье призывников для оборонного ведомства превыше всего, поэтому до снятия противоэпидемических ограничений проведение торжественных отправок со сборных пунктов субъектов РФ не планируется.Генерал армии Валерий Герасимов напомнил, что в Генеральном штабе, штабах военных округов и военных комиссариатах с 1 апреля для призывников и их родителей работают прямые телефонные линии, на которых можно получить ответ на любой интересующий их вопрос, касающийся призыва, передает ТАСС. За все время на горячие линии поступило уже более 4 тысяч звонков, и ни один из них не остался без внимания. Кроме того, интересующие вопросы можно задать и через виртуальную приемную военного ведомства.