Ласточка по маршруту Сочи — Краснодар не возобновит движение, пока в регионе сохраняется режим ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом со ссылкой на пресс-службу СКЖД передают Вести Сочи.

"Ласточка" по маршруту Сочи — Краснодар не возобновит движение, пока в регионе сохраняется режим ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом со ссылкой на пресс-службу СКЖД передают "Вести Сочи".Как известно, электропоезда по направлениям Имеретинский курорт — Краснодар и Краснодар — Адлер были временно прекращены с 27 апреля. А с 28-го перестал ходить поезд Адлер — Краснодар. На фоне распространения коронавирусной инфекции резко упал спрос на передвижение.Предполагалось, что к нормальной работе поезда вернутся с сегодняшнего дня. Новые даты возобновления движения пока назвать трудно, уточнили в персс-службе. Это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в регионе.