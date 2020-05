Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы 60 минут напомнила слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что мир поразила не только пандемия коронавируса, мир страдает от пандемии дезинформации.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" напомнила слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что мир поразила не только пандемия коронавируса, мир страдает от пандемии дезинформации."Это было серьезное заявление. И мы сейчас видим в реальности его развитие, как пандемия дезинформации набирает оборот", — отметила дипломат.По словам Захаровой, тема коронавируса стала питательной средой: "Отталкиваясь от вбросов и фейков, дезинформационная кампания идет все дальше и дальше. К сожалению, и наши СМИ подвержены влиянию мировых мейнстримов".Что касается статьи в Financial Times о том, что якобы смертность от COVID-19 в России может быть на 70 % выше, чем официальные цифры, то, по мнению дипломата, речь идет не об одной публикации."Хочу обратить внимание, что это был залп, он пошел 10, 11 и 12 мая. И центральными в этом залпе выступили две крупнейшие западные газеты: Financial Times и New York Times. Я много работаю с западными журналистами, я вижу явно один почерк. Наверняка была какая-то база для написания этих материалов. Это видно невооруженным глазом", — подчеркнула Мария Захарова.Она считает, что западные журналисты никогда не возьмут только одну точку зрения, не обратившись к кому-либо еще для того, чтобы представить другую сторону, может где-то противоречивую. Они должны перепроверить и заручиться информацией от нескольких источников."Как правило, берутся два-три источника, не меньше. Здесь же мы видим отсутствие официальной актуальной позиции российской стороны по этой теме. Это была канонада, это было не одно расследование, а целая сеть публикаций, которые потом начали перетекать в российские СМИ. И это не единственные фейки за последнее время", — пояснила Захарова.В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой, присутствовавший в студии "60 минут", выступил с предложением, как в этой ситуации реагировать: "Пресс-центр МИД предоставляет три дня редакциям Financial Times и New York Times на аргументированное подтверждение опубликованной информации. Через три дня лишает их аккредитации. А через две недели их сайты перестают работать на территории России. Это защита национальных интересов"."Могу ли я воспринять вашу реплику в качестве официального депутатского запроса в МИД?", — поинтересовалась Мария Захарова у вице-спикера."Абсолютно! Так и стоит сделать", — заключил Петр Толстой.