После двух масштабных потрясений в последние десять лет на глубоко взаимосвязанную мировую экономику обрушился третий мощный удар - пандемия COVID-19. Таким образом, за относительно короткий отрезок времени глобализация столкнулась с тремя кризисами, что может привести к длительному сокращению международной торговли, падению инвестиций и замедлению роста мировой экономики, пишет в Project Syndicate главный экономический консультант Allianz Мохамед Эль-Эриан.

После двух масштабных потрясений в последние десять лет на глубоко взаимосвязанную мировую экономику обрушился третий мощный удар — пандемия COVID-19. Таким образом, за относительно короткий отрезок времени глобализация столкнулась с тремя кризисами, что может привести к длительному сокращению международной торговли, падению инвестиций и замедлению роста мировой экономики, пишет в Project Syndicate главный экономический консультант Allianz Мохамед Эль-Эриан.Призывы вновь присоединиться к глобализации почти наверняка останутся без внимания, главным образом из-за того, что последний шок одновременно вызван правительствами, компаниями и домохозяйствами. Те, кто стремится сохранить глобализацию в долгосрочной перспективе, должны сосредоточиться на уменьшении потерь от вызванного деглобализацией распада и закладывании основ для более устойчивого будущего интеграционного процесса.Совершенно очевидно, что после выхода из разрушительного пандемического шока многие компании будут добиваться баланса между эффективностью и устойчивостью. Многолетняя любовь корпоративного мира к экономически эффективным глобальным цепочкам поставок и управлению производственными запасами по принципу "вовремя" уступит место подходу более широкой локализации производства.Эта тенденция будет усилена новыми требованиями властей к важным для национальной безопасности секторам. Мы уже видим появление подобных требований в Соединенных Штатах к энергетическому и телекоммуникационному секторам, к производству медицинских изделий и лекарств. Это лишь вопрос времени, когда данная тенденция распространится на другие секторы и страны.Нынешний этап антикризисного управления будет также сопровождаться активизацией поиска козла отпущения, что еще больше ускорит деглобализацию. США уже винят Китай за то, что тот не предпринял достаточных шагов для сдерживания распространения вируса. Некоторые американские политики даже потребовали от Пекина выплатить репарации. Многие в Америке называют первоначальную реакцию Китая на COVID-19 еще одним примером того, что Поднебесная не выполняет свои международные обязательства.Усиление международной напряженности, скорее всего, приведет к более частому использованию экономических инструментов в качестве геополитического оружия, что уже наблюдалось во время недавней китайско-американской торговой войны. Это в свою очередь подтвердит опасения многих транснациональных корпораций о том, что они больше не могут полагаться на два ключевых принципа: тесную интеграцию и взаимосвязанность глобальных производственных, потребительских и инвестиционных потоков, а также упорядоченное и относительно предсказуемое урегулирование торговых и инвестиционных конфликтов с помощью многосторонних организаций, применяющих принцип верховенства права.Большинство стран и все их экономические сегменты (компании, правительства и домохозяйства) выйдут из кризиса с более высокой долговой нагрузкой. В отсутствии масштабной реструктуризации долга развивающиеся страны не смогут обслуживать свои долги из-за высокой безработицы, недополученных доходов, более медленной экономической активности и низкого потребления.На этом фоне те, кто ценит силу трансграничной взаимосвязанности (видя в ней также уменьшение угрозы крупных военных конфликтов), будут склонны защищать существовавший до пандемии статус-кво. Но этот подход вряд ли получит поддержку, так как правительства будут заняты внутренними проблемами, компании будут преодолевать сбои в глобальных цепочках поставок, а граждане охвачены чувством экономической незащищенности.Сторонники глобализации должны придерживаться более прагматичной тактики, которая опирается на два принципа. Во-первых, они должны найти способы проведения постепенной и частичной деглобализации, которые не допускают скатывания к самоподдерживающимся нарушениям и не приводят к ненужным проблемам и страданиям. Во-вторых, они должны начать закладывать прочную основу для возобновления более инклюзивного и устойчивого процесса глобализации, где частный сектор будет играть более важную роль в разработке и осуществлении проектов.