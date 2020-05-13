За сутки более двух миллионов заявлений было подано на выплату 10 тысяч рублей на ребенка. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин во время совещания о социально-экономической ситуации.

За сутки более двух миллионов заявлений было подано на выплату 10 тысяч рублей на ребенка. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин во время совещания о социально-экономической ситуации.Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, трансляцию вел телеканал "Россия 24". В нем приняли участие также и.о. главы камбина Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко.Мишустин в настоящее время проходит лечение от коронавируса. О его болезни стало известно 30 апреля.11 мая президент России Владимир Путин выступил с обращением в россиянам и сообщил о новом пакете мер по поддержке населения. Так, семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет будет выплачено 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Получить их смогут в общей сложности 27 миллионов детей. Подать заявку можно на портале Госуслуги.