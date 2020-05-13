На фоне серьезного падения доходов японская компания Mitsubishi вдвое сократила бюджет на разработки, связанные с программой SpaceJet, предполагавшей создание первого в Японии за последние 50 лет семейства самолетов для региональных перевозок.
На фоне серьезного падения доходов японская компания Mitsubishi вдвое сократила бюджет на разработки, связанные с программой SpaceJet, предполагавшей создание первого в Японии за последние 50 лет семейства самолетов для региональных перевозок.
11 мая Mitsubishi Heavy Industries отчиталась об убытках за 2019 финансовый год, завершившийся 30 марта. Они превысили $274 млн. За последние два десятилетия это был первый убыточный год для японского гиганта.
При этом компания рассчитывает, что текущий финансовый год пройдет без убытков. Но для этого намерена урезать инвестпрограмму. В частности, бюджет проекта Spacejet будет вдвое сокращен по сравнению с потраченными на него в прошлом финансовом году 141 млрд иен. В пересчете на американскую валюту, на проект выделят менее $600 млн.
Решение сократить расходы на свою региональную авиационную программу объясняется в том числе тем, что коронавирус сделал это направление неприоритетным: пандемия серьезно ограничила воздушные перевозки и поставила под вопрос жизнеспособность авиакомпаний по всему миру.
Однако, как отмечает Reuters, такое решение ставит под вопрос и амбиции Японии по созданию своей аэрокосмической промышленности, которая могла бы стать глобальным поставщиком комплектующих для этой отрасли.
“Это сразу же подняло вопрос о том, может ли MHI убить программу M100. Это приведет к потере уникального шанса MHI стать настоящим глобальным игроком в коммерческой авиации”, — пояснил в своем блоге аналитик Leeham Co Скотт Хэмилтон.