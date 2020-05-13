На фоне серьезного падения доходов японская компания Mitsubishi вдвое сократила бюджет на разработки, связанные с программой SpaceJet, предполагавшей создание первого в Японии за последние 50 лет семейства самолетов для региональных перевозок.

На фоне серьезного падения доходов японская компания Mitsubishi вдвое сократила бюджет на разработки, связанные с программой SpaceJet, предполагавшей создание первого в Японии за последние 50 лет семейства самолетов для региональных перевозок.11 мая Mitsubishi Heavy Industries отчиталась об убытках за 2019 финансовый год, завершившийся 30 марта. Они превысили $274 млн. За последние два десятилетия это был первый убыточный год для японского гиганта.При этом компания рассчитывает, что текущий финансовый год пройдет без убытков. Но для этого намерена урезать инвестпрограмму. В частности, бюджет проекта Spacejet будет вдвое сокращен по сравнению с потраченными на него в прошлом финансовом году 141 млрд иен. В пересчете на американскую валюту, на проект выделят менее $600 млн.Решение сократить расходы на свою региональную авиационную программу объясняется в том числе тем, что коронавирус сделал это направление неприоритетным: пандемия серьезно ограничила воздушные перевозки и поставила под вопрос жизнеспособность авиакомпаний по всему миру.Однако, как отмечает Reuters, такое решение ставит под вопрос и амбиции Японии по созданию своей аэрокосмической промышленности, которая могла бы стать глобальным поставщиком комплектующих для этой отрасли.“Это сразу же подняло вопрос о том, может ли MHI убить программу M100. Это приведет к потере уникального шанса MHI стать настоящим глобальным игроком в коммерческой авиации”, — пояснил в своем блоге аналитик Leeham Co Скотт Хэмилтон.