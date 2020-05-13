После смерти Олега Табакова Марина Зудина преобразилась, стала надевать модную одежду и выглядеть на десяток лет моложе. Поклонники стали еще больше восхищаться ею. Оценить внешний вид Зудиной также решил ведущий Модного приговора Александр Васильев.

После смерти Олега Табакова Марина Зудина преобразилась, стала надевать модную одежду и выглядеть на десяток лет моложе. Поклонники стали еще больше восхищаться ею. Оценить внешний вид Зудиной также решил ведущий "Модного приговора" Александр Васильев.В последнее время 54-летняя Марина Зудина вновь обрела популярность. Она снялась в провокационном сериале Константина Богомолова "Содержанки", где ей удалось продемонстрировать свою сексуальность. Также актриса публикует в инстаграм-аккаунте смелые фотоснимки, на которых она запечатлена в изящных нарядах.Историк моды Александр Васильев уверен, что Марина поступает правильно. После смерти супруга она не замкнулась в себе и продолжает наслаждаться жизнью. Телеведущий был знаком лично с мужем актрисы, художественным руководителем МХТ им. ЧеховаОлегом Табаковым. Васильев создавал костюмы для спектаклей, в которых участвовала Зудина.Александр Александрович отметил, что Марина всегда была привлекательной и изящной женщиной. Он считает ее царицей Художественного театра. Актриса отлично справляется с ролями, которые играет.Ведущий "Модного приговора" также заговорил о гардеробе Зудиной. Васильев назвал ее внешний вид очень артистическим и эффектным. По его мнению, именно поэтому актриса выглядит не старше 40-ка."Марина любит использовать в гардеробе элементы театральности: кружева, прозрачную ткань с аппликацией. Дети могут гордиться внешним видом мамы", – сказал Александр Александрович.29 Мар 2020 в 2:20 PDTНапомним, недавно Марина Зудина с поклонниками секретами своей вечной молодости. Она не стала скрывать, что сохранять красоту – это большой труд.