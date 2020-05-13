Накануне на Чукотке пропали два мальчика – братья в возрасте шести и семи лет. На поиски вышли сотрудники полиции, бойцы Росгвардии и волонтеры.

Накануне на Чукотке пропали два мальчика – братья в возрасте шести и семи лет. На поиски вышли сотрудники полиции, бойцы Росгвардии и волонтеры.Сообщается, что 12 мая дети ушли из дома в поселке Беринговский и не вернулись около 14:00 по местному времени. Старший мальчик был одет в серый комбинезон, синюю шапку с ушками и помпонами, с желтым орнаментом по центру. Шестилетний ребенок был одет в синюю куртку, черные штаны, черную спортивную шапку, предает РИА Новости.Обладающих любой информацией о местонахождении детей просят обратиться в полицию.