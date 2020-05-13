Уже около миллиона россиян заявили о своём желании получить разовую выплату в 10 тысяч рублей. Это данные Минкомсвязи.

Уже около миллиона россиян заявили о своём желании получить разовую выплату в 10 тысяч рублей. Это данные Минкомсвязи.О новой форме поддержки в связи с пандемией, на которую могут рассчитывать семьи с детьми до 16-ти лет, в понедельник сообщил президент. Деньги начнут выдавать с июня, а подать заявку можно до октября, напоминает телеканал "Россия 24".Среди новых инициатив президента также — выплаты для сотрудников соцучреждений, семей, где воспитывают детей до трёх лет, большая кредитная программа для поддержки занятости, а также возвращение налоговых выплат самозанятым гражданам.По оценкам экспертов, подобные меры в нашей стране принимают впервые, они затронут интересы миллионов россиян.