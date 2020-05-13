Из загоревшейся квартиры, расположенной в жилом доме в южной части Москвы, пожарные спасли семь человек.

Из загоревшейся квартиры, расположенной в жилом доме в южной части Москвы, пожарные спасли семь человек.Возгорание возникло на 22-м этаже 22-этажного жилого дома по адресу: Ялтинская улица, дом 1, передает ТАСС. В ходе проведения разведки и тушения пожарно-спасательными подразделениями были спасены семь человек, в том числе, ребенок. К настоящему времени пожар полностью потушен, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.