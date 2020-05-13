ЧП на железнодорожном перегоне Сухановка - Зарубино: товарный поезд сошел с рельсов. В вагонах везли металл, уточняют Вести: Приморье. Груз направлялся к пирсу.
ЧП на железнодорожном перегоне Сухановка — Зарубино: товарный поезд сошел с рельсов. В вагонах везли металл, уточняют "Вести: Приморье". Груз направлялся к пирсу.
Рельсы буквально вырвало, а колеса вагонов оказались зарытыми в землю. Видео вчерашнего происшествия очевидец прислал в whatsapp редакции. По предварительным данным, причиной могла стать сильная гроза, после которой грунт размыло. Рабочие продолжают ликвидировать последствия ЧП. Часть сцепок между вагонами заклинило.
Как уточняется, этот участок дороги не находится в ведомстве РЖД, это портовые подъездные пути, причем единственные. Так что теперь предстоит полностью перекладывать не менее полукилометра железнодорожной колеи и обустраивать насыпь.