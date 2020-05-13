ЧП на железнодорожном перегоне Сухановка - Зарубино: товарный поезд сошел с рельсов. В вагонах везли металл, уточняют Вести: Приморье. Груз направлялся к пирсу.

ЧП на железнодорожном перегоне Сухановка — Зарубино: товарный поезд сошел с рельсов. В вагонах везли металл, уточняют "Вести: Приморье". Груз направлялся к пирсу.Рельсы буквально вырвало, а колеса вагонов оказались зарытыми в землю. Видео вчерашнего происшествия очевидец прислал в whatsapp редакции. По предварительным данным, причиной могла стать сильная гроза, после которой грунт размыло. Рабочие продолжают ликвидировать последствия ЧП. Часть сцепок между вагонами заклинило.Как уточняется, этот участок дороги не находится в ведомстве РЖД, это портовые подъездные пути, причем единственные. Так что теперь предстоит полностью перекладывать не менее полукилометра железнодорожной колеи и обустраивать насыпь.