Астрономы обнаружили экзопланету, находящуюся невероятно далеко от Солнечной системы. К тому же она близка к Земле одновременно по массе и размеру орбиты, а такие миры удаётся открыть чрезвычайно редко.

Астрономы обнаружили экзопланету, находящуюся невероятно далеко от Солнечной системы. К тому же она близка к Земле одновременно по массе и размеру орбиты, а такие миры удаётся открыть чрезвычайно редко.Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Astronomical Journal.Далёкие мирыНа сегодня человечеству известно более четырёх тысяч экзопланет. Подавляющее большинство из них находятся менее чем в тысяче световых лет от нас, ибо обнаружить планету на больших дистанциях слишком трудно. Для сравнения: диаметр Млечного Пути составляет примерно сто тысяч световых лет.На сей раз астрономам неслыханно повезло. Они открыли мир, расположенный более чем в 24700 световых годах от Солнца, вблизи балджа Млечного Пути. Это почти рекорд. Известны буквально единицы ещё более далёких экзопланет.Небесное тело было обнаружено единственным способом, позволяющим наблюдать планеты на таких расстояниях: методом гравитационного микролинзирования.Охотники за сокровищамиПоясним, о чём речь. Когда звезда проходит между далёким источником света и наблюдателем, её гравитация работает как линза, искривляя лучи света. В результате яркость фонового объекта внезапно повышается. Иногда по тонким деталям этого изменения можно понять, что у звезды-линзы есть планета, и даже определить её характеристики.Это явление встречается чрезвычайно редко. В каждый момент времени лишь одна звезда на миллион испытывает эффект гравитационного микролинзирования. Кроме того, подобные события не повторяются. Светило, однажды сработало для земного наблюдателя как гравитационная линза, скорее всего, уже не повторит этот фокус: слишком мала вероятность, что оно пройдёт точно между Землёй и более далёкой звездой. Так что открыть таким образом планету можно только по счастливой случайности.Существуют целые сети телескопов, охотящиеся за событиями микролинзирования. Это, в частности, KMTNet, состоящая из трёх одинаковых инструментов в Чили, Австралии и Южной Африке. Каждые 15 минут такой телескоп измеряет яркость ста миллионов звёзд. Есть и одиночные инструменты с той же задачей. Например, проект OGLE использует один телескоп в Чили."В этих экспериментах обнаруживается около 3000 событий микролинзирования в год, большинство из которых связано с линзированием одиночными (без наблюдаемых спутников - прим. ред.) звёздами", - отмечает соавтор статьи Майкл Олброу (Michael Albrow) из Университета Кентербери в Новой Зеландии.Обнаруженная планета находится чрезвычайно далеко от Солнечной системы.Иллюстрация ESO/M. Kornmesser.Ну очень редкая удачаСобытие OGLE-2018-BLG-0677 было зафиксировано в 2018 году наблюдателями обоих проектов. Обработав данные, астрономы поняли, что звезда-линза имеет планету.Масса этой экзопланеты оценивается в 1,3-9,8 земных (наиболее вероятное значение 3,96). Таким образом, открытый мир является суперземлёй или же субнептуном.Небесное тело находится на расстоянии 0,63-0,72 астрономической единицы от родительской звезды (одна а.е. равна дистанции от Земли до Солнца). Но, поскольку масса этого светила составляет лишь 0,04-0,26 солнечной, год на этой планете длиннее нашего: 611 земных суток.Подобную планету практически невозможно было бы открыть другими способами, даже находись она у близкой к Солнцу звезды. Ведь классические подходы, такие как метод транзитов и метод лучевых скоростей, требуют, чтобы экзопланета на глазах астрономов совершила как минимум три оборота вокруг своей звезды. То есть потребовалось бы наблюдать систему в течение 1833 дней.Обычно наблюдатели не могут позволить себе тратить столько времени на одну область неба. Поэтому миры со столь длинным годом открываются очень и очень редко.Таким образом, открыть планету с почти земным орбитальным периодом - удивительная удача для астрономов.О потенциальной обитаемости этой экзопланеты трудно сказать что-то определённое. Её родительская звезда слишком далеко, чтобы проанализировать её спектр и выяснить, к какому классу она относится. А это необходимо, чтобы рассчитать, сколько тепла планета получает от своего солнца.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как гравитационное линзирование позволило открыть планеты в другой галактике. Также мы писали о первой экзопланете, находящейся вне плоскости Галактики.