Роза Сябитова рассказала, что была очень удивлена, когда узнала, что за 30-летний стаж ей полагается столь мизерная сумма. Правда, она могла бы увеличить размер выплат от государства, но не стала.

Роза Сябитова рассказала, что была очень удивлена, когда узнала, что за 30-летний стаж ей полагается столь мизерная сумма. Правда, она могла бы увеличить размер выплат от государства, но не стала.В беседе с журналистами народная сваха призналась, почему так вышло. Оказывается, когда пришло время подавать документы в Пенсионный фонд, потерялась часть информации о зарплате. Роза Сябитова думала, что это бумаги за период "лихих 90-х".В госорганах ей сообщили, что она может найти недостающие материалы в архивах, и тогда выплаты увеличат. Сябитова уже была готова отправиться на поиски, но решила, что ради 100 рублей нет смысла утруждать себя. "Моя выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась. Дети и так знают, что я трудоголик", – отметила звезда.Как оказалось, у ее коллеги по программе "Давай поженимся" пенсия значительно больше. За звание народной артистки Ларисе Гузеевой доплачивают 30 тысяч рублей. Правда, актриса не раз отмечала, что давно уже себе на все заработала и не нуждается в деньгах.Для звезды советского экрана съемки на телевидение – больше развлечение. Женщина заявила, что не может оставить любимых зрителей без новых выпусков даже во время пандемии коронавируса.Роза Сябитова и Лариса Гузеева продолжают сниматься в программах, когда астролог Василиса Володина соблюдает полный карантин. Женщина не покидает пределов дома уже больше месяца.23 Апр 2020 в 3:22 PDT