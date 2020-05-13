Роскосмос и NASA подписали контракт на доставку одного астронавта США на пилотируемом корабле Союз МС, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Роскосмос и NASA подписали контракт на доставку одного астронавта США на пилотируемом корабле "Союз МС", сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации."Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле "Союз МС" осенью 2020 года", — отметили в пресс-службе. В итоге США заплатят $90,252 миллиона за одно место в "Союзе МС".Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 12 мая объявило о завершении переговоров с государственной космической корпорацией "Роскосмос" о приобретении еще одного места на "Союзе" для доставки американского астронавта этой осенью на Международную космическую станцию (МКС).NASA пояснило, что сохраняет свою приверженность безопасной доставки астронавтов для постоянного присутствия США на Международной космической станции до тех пор, пока нет такой возможности у частных авиакосмических компаний США.Агентство пока не получило предложений от американских компаний о доставке на орбиту экипажей в 2020 году. Boeing и SpaceX находятся на завершающей стадии разработки и тестирования новых систем космического транспорта, которые будут запускать астронавтов с баз США. Запуск миссии SpaceX Demo-2 запланирован не ранее 27 мая.