Возобновление английской премьер-лиги запланировано на 12 июня. В ближайшее время клубы возобновят групповые тренировки.

Возобновление английской премьер-лиги запланировано на 12 июня. В ближайшее время клубы возобновят групповые тренировки.Однако не все футболисты одобряют подобный план. Некоторые игроки считают возобновление тренировок преждевременным, пока сохраняется угроза заражения коронавируса. Среди них нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, полузащитники Денни Роуз ("Тоттенхэм") и Мануэль Лансини ("Вест Хэм").Однако клубы намерены снизить риск инфицирования. Всем футболистам будут выданы средства индивидуальной защиты. За 48 часов до начала занятий они будут должны пройти тестирование. Кроме того, игрокам буду запрещено переодеваться на базе. Возможно эти меры могут отказников изменить свои взгляды и присоединиться к тренировкам.