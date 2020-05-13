Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате по 800 руб. некоторым категориям жителей города на приобретение средств личной защиты - одноразовых масок и перчаток, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате по 800 руб. некоторым категориям жителей города на приобретение средств личной защиты — одноразовых масок и перчаток, сообщает пресс-служба администрации губернатора.По 800 руб. получат пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом, семьи, взявшие на воспитание детей-сирот, которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.Выплата предусмотрена на каждого ребенка.Поддержку смогут получить более 1,8 млн горожан, население Петербурга составляет 5,4 млн человек.Кроме того, одноразовыми масками и перчатками обеспечат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах и интернатах.С 12 мая в Петербурге введено обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и на транспорте. На некоторых станциях метрополитена установлены торговые аппараты по продаже средств личной защиты. Стоимость комплекта (одноразовая маска и перчатки) составляет 40 руб., многоразовой маски — 150 руб.Штраф за нарушение масочного режима составляет от 4 тыс. до 5 тыс. руб.