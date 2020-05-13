Звезда сериала Универ Мария Кожевникова и ее сыновья нашли гнездо. Теперь артистка пытается выяснить, кому оно принадлежит.

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова и ее сыновья нашлигнездо. Теперь артистка пытается выяснить, кому оно принадлежит.Находка ждала Кожевникову в почтовом ящике, который располагаетсянедалеко от входа в ее дом. В коробке из металла какая-то птица свилааккуратное гнездышко и уже отложила больше десятка яиц."Кто-то облюбовал себя домик и оставил потомство! Посмотритев карусели насколько он классный. Есть специалисты, чьи это яички?!" – написалазвезда сериала "Универ" в личном "Инстаграм".Артистка призналась, что удивлена ловкостью птички, котораяумудрилась устроить жилище в закрытом ящике. По словам Кожевниковой, "мать"каждый раз поднимала тяжелую железную створку, чтобы пробраться внутрь ивыбраться наружу.Подписчики разделили восторг Комментаторыпредположили, что хозяйка гнезда, скорее всего, очень маленькая. Интернет-пользователисчитают, что потомство может принадлежать синице, ласточке, скворцу илитрясогузке.13 Май 2020 в 4:38 PDTТакже подписчики объяснили звезде сериала "Универ", чтосогласно народной примете, если птица свила гнездо под крышей или рядом сдомом, то хозяев этого жилища ждет благополучный год. Дескать, пернатыевыбирают только места с позитивной энергией.