Звезда сериала Универ Мария Кожевникова и ее сыновья нашли
гнездо. Теперь артистка пытается выяснить, кому оно принадлежит.
Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова и ее сыновья нашли
гнездо. Теперь артистка пытается выяснить, кому оно принадлежит.
Находка ждала Кожевникову в почтовом ящике, который располагается
недалеко от входа в ее дом. В коробке из металла какая-то птица свила
аккуратное гнездышко и уже отложила больше десятка яиц.
"Кто-то облюбовал себя домик и оставил потомство! Посмотрите
в карусели насколько он классный. Есть специалисты, чьи это яички?!" – написала
звезда сериала "Универ" в личном "Инстаграм".
Артистка призналась, что удивлена ловкостью птички, которая
умудрилась устроить жилище в закрытом ящике. По словам Кожевниковой, "мать"
каждый раз поднимала тяжелую железную створку, чтобы пробраться внутрь и
выбраться наружу.
Подписчики разделили восторг Комментаторы
предположили, что хозяйка гнезда, скорее всего, очень маленькая. Интернет-пользователи
считают, что потомство может принадлежать синице, ласточке, скворцу или
трясогузке.
13 Май 2020 в 4:38 PDT
Также подписчики объяснили звезде сериала "Универ", что
согласно народной примете, если птица свила гнездо под крышей или рядом с
домом, то хозяев этого жилища ждет благополучный год. Дескать, пернатые
выбирают только места с позитивной энергией.