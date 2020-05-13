Стратегическая подводная лодка Князь Владимир вышла в море на контрольные испытания. После этих тестов военные будут принимать решение о постановке боевого корабля на вооружение.

Стратегическая подводная лодка "Князь Владимир" вышла в море на контрольные испытания. После этих тестов военные будут принимать решение о постановке боевого корабля на вооружение, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России.По данным журналистов, флот получит субмарину до конца мая. Хотя ранее СМИ писали о сдаче подводной лодки в конце июня."Князь Владимир" стратегический крейсер модернизированного проекта "Борей-А". По данным из открытых источников, полное водоизмещение корабля составляет около 24 тысяч тонн, длина – 170 метров, экипаж насчитывает около 100 человек.Вооружение субмарины – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".